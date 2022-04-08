До Києва їдуть президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і прем’єр Словаччини Едуард Геґер.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на Twitter-акаунти високопосадовців.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що чекає на Київ. Очільник дипломатії Жозеп Боррель теж написав коротко – На шляху до Києва!

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що європейська делегація проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою українського уряду Денисом Шмигалем.

За словами прем’єра Словаччини, на порядку денному обговорення з українськими колегами пропозицій, зокрема про команду реформ (#ReformTeam), яка допоможе Україні отримати перспективу вступу до Євросоюзу.

Також європейці готові запропонувати варіанти для транспортування за кордон українського зерна, зокрема пшениці.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз матиме змогу припинити постачання газу з Росії на свої території протягом двох років. Також він анонсував додаткові €500 млн для України.

Фото: Урсула фон дер Ляєн