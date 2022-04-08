До Києва їдуть президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і прем’єр Словаччини Едуард Геґер.
Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на Twitter-акаунти високопосадовців.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що чекає на Київ. Очільник дипломатії Жозеп Боррель теж написав коротко – На шляху до Києва!
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
На шляху до Києва!
Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що європейська делегація проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою українського уряду Денисом Шмигалем.
За словами прем’єра Словаччини, на порядку денному обговорення з українськими колегами пропозицій, зокрема про команду реформ (#ReformTeam), яка допоможе Україні отримати перспективу вступу до Євросоюзу.
In #Ukraine w/ @vonderleyen & we’ready to discuss our proposals for helping ???????? w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of ????????#HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV
— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022
Також європейці готові запропонувати варіанти для транспортування за кордон українського зерна, зокрема пшениці.
Раніше Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз матиме змогу припинити постачання газу з Росії на свої території протягом двох років. Також він анонсував додаткові €500 млн для України.
Фото: Урсула фон дер Ляєн