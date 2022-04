До Києва їдуть президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і прем’єр Словаччини Едуард Геґер.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на Twitter-акаунти високопосадовців.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що чекає на Київ. Очільник дипломатії Жозеп Боррель теж написав коротко – На шляху до Києва!

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що європейська делегація проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою українського уряду Денисом Шмигалем.

За словами прем’єра Словаччини, на порядку денному обговорення з українськими колегами пропозицій, зокрема про команду реформ (#ReformTeam), яка допоможе Україні отримати перспективу вступу до Євросоюзу.

In #Ukraine w/ @vonderleyen & we’ready to discuss our proposals for helping ???????? w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of ????????#HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV

— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022