Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції донорів для України заявив, що нашій країні потрібен так званий сучасний план Маршалла для відбудови держави.

За словами президента, Україні потрібна економічна, фінансова та гуманітарна підтримка, для того щоб забезпечити нормальне життя на звільнених територіях та відбудувати те, що зруйнувала ворожа армія.

– Свобода має продемонструвати, що захищає і дає більше, ніж тиранія, яка десятиліттями отримувала гроші від продажу нафти, газу та інших ресурсів, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна зараз потребує фінансової допомоги, щоб закривати усі соціальні, гуманітарні та військові потреби. Крім того, Україні потрібен стратегічний план міжнародної підтримки – аналог “плану Маршалла”.

– Це гроші, технології, фахівці та можливості зростання, необхідні для повернення до мирного життя, модернізації та соціального розвитку. Це буде інвестиція у стабільність всієї Центральної та Східної Європи, – сказав Володимир Зеленський.

Така допомога також сприятиме тому, щоб українці, які через війну виїхали за кордон, повернулися додому.

План Маршалла – це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Його запропонував тоді держсекретар США Джордж Маршалл.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія допоможе після війни відбудувати Київ та Київську область.

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