Сьогодні річниця визволення Данії з під нацистської окупації. Саме в цей день завершилися п’ять довгих років окупації країни нацистами.

Саме так Президент України Володимир Зеленський почав своє нове звернення до данського народу.

– Я пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я говорив тоді, що Росія застосувала проти нашої країни 1370 ракет. На сьогодні – вже 1993 ракети. Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарила по невійськових об’єктах, – сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що загарбники вбили вже 220 українських дітей. Це не враховуючи тимчасово окуповані території.

– 29-го березня, я говорив вам, що російські окупанти зруйнували 773 освітніх об’єкти в нашій країні. А на сьогодні – вже вдвічі більше. 1584. Це дитячі садочки, школи, університети. Ось проти чого воює російська армія в Україні, – сказав президент України.

Зеленський додав, що Російська держава ще не готова зупинити війну. Там ще мріють про захоплення України та інших європейських країн. Там ще мріють про те, що свобода у Європі має зникнути. Але їхні мрії не мають здійснитися, наголосив Володимир Зеленський.

– Ніхто зараз не скаже, скільки ще днів триватиме ця війна, розв’язана Російською Федерацією. Але я вірю, що наш День звільнення наближається, – сказав Зеленський.