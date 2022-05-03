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Факти / Україна

Велика Британія допоможе відбудувати Київ та область – Зеленський

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Велика Британія допоможе відбудувати Київ та область – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Передусім він подякував премєр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, який сьогодні звертався до українського парламенту, за підтримку України.

– Я хочу подякувати Великій Британії, яка разом з нами наближає мить, коли в Україні, а, отже, і в Європі та у всьому світі знову настане мир. Яка готова стати гарантом нашої безпеки, – сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував Борису Джонсону за гуманітарну допомогу Україні. Крім того, глава держави додав, що Велика Британія долучиться до відбудови Києва та Київської області.

– Не можу відкрито сказати про військову допомогу. Нехай це щодня стає неприємним сюрпризом для агресора. Натомість можу сказати про всі інші форми підтримки. Це гуманність і допомога нашим біженцям та внутрішньо переміщеним особам. Це ліки, їжа, швидкі, пожежні автомобілі та інша велика гуманітарна допомога.

Це справедливість і сприяння у розслідуванні військових злочинів РФ в Україні. Це стійкість і макрофінансова допомога для нашої економіки. І це відбудова нашої землі, відбудова Києва та Київської області, до якої долучиться Велика Британія, – додав глава держави.

3 травня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою України. Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні, яку розвязала Росія.

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