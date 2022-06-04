Україна склала санкційний список з понад 12 тис. росіян – МЗС

Червень, 03 в 21:00

У Міністерстві закордонних справ повідомили, Україна підготувала список з понад 12 тис. росіян, в якому олігархи, чиновники, пропагандисти та воєнні злочинці.

– Україна продовжуватиме добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку. Загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тис. російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців, – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Дипломат наголосив, що Україна разом з партнерами працює над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх, хто сприяє чи причетний до російської агресії.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, а також Білорусі, яка підтримала повномасштабну війну проти України.

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До нового пакету санкцій увійшло нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT, призупинення мовлення російських державних телеканалів та персональні санкції.