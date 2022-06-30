Червень, 30 в 15:55

У четвер, 30 червня, Швеція оголосила про плани направити Україні більше військової підтримки, включаючи протитанкову зброю, зброю підтримки та обладнання для розмінування, яке запросив Київ.

Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, якого цитує шведська газета Svenska Dagbladet.

– Цього разу йдеться про матеріальну підтримку, яку було спеціально запрошено Україною, – каже він.

За його словами, вартість пакету військової допомоги становить 500 млн шведських крон (близько $48,5 млн). Військова допомога від Швеції включатиме протитанкову зброю, обладнання для розмінування та допоміжну зброю, як-от кулемети.

Зараз дивляться

– Важливо, щоб підтримка України з боку демократичних країн Європи була постійною та довгостроковою, – додав Петер Хультквіст.

Глава оборонного відомства Швеції не став говорити, коли будуть здійснені зазначені поставки, але додав, що в інтересах кожного, щоб це сталося якнайшвидше.

На питання, чи вплине членство Швеції в НАТО на подальшу військову підтримку України, Петер Хультквіст відповів негативно.

– Між різними країнами вже точаться дискусії про те, як ми разом можемо надати більшу підтримку, – сказав він.

За словами міністра оборони Хультквіста, той факт, що Швеція зараз безоплатно передає Україні військове обладнання, не вплине на здатність шведських збройних сил захищати Швецію.

– Шведські збройні сили та Міністерство оборони постійно працюють над цим питанням і зважують, що нам потрібне для наших власних потреб, – сказав міністр.

Напередодні лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

На початку червня уряд Швеції оголосив про постачання в Україну протикорабельних ракетних систем малої дальності RBS-17.

Джерело: Svenska Dagbladet