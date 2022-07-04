Липень, 04 в 15:25

Дводенна Конференція з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія) може стати першим суттєвим кроком до історичної перемоги демократичного світу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції. Глава держави виступав за допомогою відеозв’язку.

Під час виступу він зазначив, що війни РФ проти України є світоглядним протистоянням.

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– Ця конференція і її рішення можуть стати першим великим кроком до історичної перемоги демократичного світу. Війна Росії проти України – це не просто намагання захопити нашу землю та знищити наші державні інституції, зламати нашу незалежність. Це набагато ширше. Світоглядне протистояння. Антидемократична та антиєвропейська система, яка побудована в РФ намагається довести, що вона нібито сильніша, ніж всі ми: і Україна, і Європа, і демократичний світ. Вона намагається довести, що Європа нібито слабка і нібито нездатна захищати свої цінності. Такий світоглядний мотив прослідковується в усіх діях РФ, – заявив президент.

Зеленський наголосив, що всі створені Росією кризи – інфляційна, продовольча, енергетична, міграційна – це саме світоглядне та ідеологічне випробування. І найбільш жорстокий його прояв – це повномасштабна агресія Росії проти України, оскільки Кремль хоче повернути нашу державу “в свою зону контролю у Європі”.

Президент додав, що післявоєнна відбудова України – це спільне завдання демократичного світу. Водночас він нагадав, що це потребуватиме значного фінансування та інвестицій.

– Відбудова України – це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання усього демократичного світу… Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простір життя, те, що робить людей людьми. Звичайно, це означає масштабне будівництво, це означає велике фінансування і колосальні інвестиції. Звичайно, це означає абсолютно новий рівень безпеки по всій нашій країні, якій і надалі жити поруч з РФ. Але це також означає і новий технологічний рівень, можливість наших з вами країн, компаній, спеціалістів показати, чому свобода могутніша, ніж будь-яка тиранія, – пояснив глава держави.

Як відомо, під час конференції в Лугано буде презентовано план відновлення України, напрацьований під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Над документом працювали 24 робочі групи зі всіх секторів економіки та суспільного життя.