Липень, 04 в 15:59

Президент Володимир Зеленський під час конференції в Лугано (Швейцарія) озвучив ключові принципи післявоєнної відбудови України.

Він виступав за допомогою відеозв’язку. Зеленський нагадав, що ще навесні Україна почала пропонувати партнерам приєднатися до проєкту відбудови України.

– Вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу – економічний, технологічний, соціальний. А головне – світоглядний, – зазначив президент.

Він подякував країнам, які позитивно сприйняли пропозиції взяти шефство над регіонами, містами чи галузями України, що постраждали під час повномасштабної війни. Президент також закликав всі держави цивілізованого світу, компанії та фахівців приєднатися до післявоєнної відбудови України.

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Зеленський уточнив, що Україна запропонує свій план післявоєнної відбудови як спільний майданчик для всіх ініціатив. Він дозволить раціонально використовувати виділені кошти.

– Я вдячний Єврокомісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відбудови України. Однак всі ініціативи, плани, амбіції мають бути в єдиній системі, в якій не лише потреби, а й відчуття українців будуть на першому місці. Тому Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу та ідею, – пояснив він.

Зеленський назвав ключові принципи відбудови України: максимальні безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, застосування зелених технологій, реалізація принципів безбар’єрності, спрямованість на інтереси громад, максимальна прозорість при плануванні, використанні коштів, а також максимальне укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб результати працювали довгостроково (йдеться про створення нових робочих місць і нових виробництв в Україні).

Зеленський нагадав, що Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу, який вимагатиме проведення реформ. Він зауважив, що післявоєнна відбудова також вимагатиме реформ.

– Ми маємо ще посилити наші інституції, оновлювати стандарти життя. Наша мета – в тому, щоб Україна стала не лише найбільш вільною країною в Європі, найбільш зручною для життя і бізнесу, але й щоб ми найшвидше з усіх, хто рухався в ЄС, виконали політичну частину роботи. Ми можемо це зробити, – запевнив президент.

Глава держави додав, що відбудова України “стане для нас усіх великою реформою, бо ми всі разом об’єднуємо демократичний світ”, а “світогляд вільних людей завжди перемагає”.

– Світ побачить, що ніхто й ніколи не зможе досягнути війною своїх цілей. Нам потрібно діяти вже у цей час. Значну територію України ми вже звільнили – це понад тисячу населених пунктів, – закликав Зеленський.

Він уточнив, що вже зараз потрібно відновлювати шкільне навчання, забезпечити медицину, дати переселенцям житло, захистити енергетику, дати громадянам роботу.

– Тому Україна представлятиме два рівні дій: стратегічний, що означає відновлення всієї країни, а також тактичний – це означає вже зараз швидко відновлювати все те, що можна відновити, – пояснив Зеленський.

Варто зазначити, що в квітні президент Володимир Зеленський створив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.