Липень, 18 в 19:06

Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення з посади генерального прокурора України. Вона вважає, що їй є чим пишатися на займаній посаді, оскільки демонструвала гарні результати роботи.

– Мені вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем в інтересах України. Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити, – заявила Венедіктова.

Венедіктова закликала не розповсюджувати від її імені будь-які твердження, про які вона не говорила.

– Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час, – вважає вона.

Ввечері 17 липня стало відомо про відсторонення Венедіктової з посади генерального прокурора України. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

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Згодом він пояснив, чому відсторонив Венедіктову. За словами президента, українські спецслужби на п’ятому місяці повномасштабної війни в України знаходять сотні зрадників та колаборантів серед працівників органів прокуратури, через що виникає багато запитань до керівників.