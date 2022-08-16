Копайте траншеї: Кулеба розповів про зустріч із представником Держдепу у вересні 2021
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що у вересні 2021 року в Держдепі йому та голові ОПУ Андрію Єрмаку натякнули, що “треба копати траншеї”.
Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.
За його словами, до війни президент Володимир Зеленський, голова ОПУ Андрій Єрмак, прем’єр Денис Шмигаль, начальник ГУР Кирило Буданов та низка інших високопосадовців володіли “приблизно однаковим обсягом інформації”.
– І за цих умов треба було ухвалювати рішення: вірити чи ні. Інформація не була з Божою печаткою, що армагедон розпочнеться о 4 ранку 24 лютого. То справді був комплекс даних, виходячи з яких треба було зробити вибір. Це велика відповідальність, – зазначив Кулеба.
Він розповів, що інформацію почали одержувати з жовтня 2021 року, але перші “дзвіночки” були у вересні.
– Ми тоді з Єрмаком були у Вашингтоні на зустрічі в Держдепі… Тоді одна людина підійшла, сіла, чашку кави поставила і каже: Ну що, хлопці, копайте траншеї. На наше запитання, на якій підставі такі висновки, жодного фактажу ми не отримали, – заявив Дмитро Кулеба.
За словами міністра, вся проблема полягала в тому, що говорили про початок війни, але більше інформації не надавали.
Дмитро Кулеба наголосив, що його батько, який має військовий досвід, посилення російських підрозділів на кордоні прокоментував так: Ти не можеш таку кількість тримати у бездіяльності.
Партнери України просили, щоби ми Росію не провокували, але при цьому говорили копати траншеї, зазначає міністр закордонних справ.
– Все зіставивши, у жовтні я прийняв для себе рішення, що війна буде, але локальна – на Донбасі – і буде три цілі цієї війни. Перша – завдати поразки нашому угрупованню на Донбасі та зайняти Донецьку та Луганську області в адміністративних межах. Завдати військової поразки Україні. Вихідна з цього мета – хитнути українську владу… Я впевнений, що президент Путін погано ставитися до президента Зеленського лише тому, що не зміг його зламати, обіграти. Але Зеленський виявився міцним горішком, – каже Дмитро Кулеба.
Третя мета цього конфлікту, на думку очільника МЗС, — нав’язати Заходу позицію, що “все одно Росія тут все вирішує”.
Кулеба розповіла, що у “свій варіант війни” вірив аж до 24 лютого 2022 року.