Україна довела, що здатна на неможливе: Кулеба закликав прискорити постачання важкої зброї
Союзники України мають продовжувати допомагати нашій країні для перемоги над російською агресією. Під час своєї боротьби за свободу та незалежність українці довели, що цілковито заслуговують на допомогу.
У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, партнери мають бути впевненими у перемозі України та прискорити постачання важкого озброєння.
– Україна довела, що здатна на неможливе, та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — попри всі обставини. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України та прискорити постачання важкої зброї, – наголосив Кулеба.
Міністр закордонних справ переконаний, що Україна зможе набагато більше після отримання достатньої кількості важкого озброєння, тому закликає союзників і партнерів надавати військову підтримку нашій країні для перемоги над повномасштабною агресією Російської Федерації.