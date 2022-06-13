Україна довела, що здатна на неможливе: Кулеба закликав прискорити постачання важкої зброї

Червень, 13 в 20:46

Союзники України мають продовжувати допомагати нашій країні для перемоги над російською агресією. Під час своєї боротьби за свободу та незалежність українці довели, що цілковито заслуговують на допомогу.

У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, партнери мають бути впевненими у перемозі України та прискорити постачання важкого озброєння.

– Україна довела, що здатна на неможливе, та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — попри всі обставини. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України та прискорити постачання важкої зброї, – наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ переконаний, що Україна зможе набагато більше після отримання достатньої кількості важкого озброєння, тому закликає союзників і партнерів надавати військову підтримку нашій країні для перемоги над повномасштабною агресією Російської Федерації.