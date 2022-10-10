Німеччина поставить в Україну першу партію систем ППО IRIS-T

Жовтень, 10 в 15:21

Німеччина поставить в Україну першу з чотирьох партій обіцяних систем ППО IRIS-T.

Про це повідомили у Міноборони Німеччини.

– Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-t SLM. Недавні ракетні удари Росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливий потенціал протиповітряної оборони для самооборони України, – повідомили у Міноборони Німеччини.

Germany delivers the first of four IRIS-T SLM air defense systems to #Ukraine. The recent Russian #missile attacks on Kyiv and other cities shows how important the air defense capability for Ukraine’s self-defense is. Зараз дивляться — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2022

Це підтвердив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Планується поставка першої з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T про що повідомили у Міноборони ФНР, – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

ППО IRIS-T – зенітний ракетний комплекс, призначений для знищення літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Який раніше Німеччина пообіцяла передати України.

За останній тиждень Німеччина відправила в Україну дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 2, а загалом уже п’ять. Планується відправка ще 10 таких броньовиків.

Фото: defence-ua