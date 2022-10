Германия поставит в Украину первую партию систем ПВО IRIS-T

Германия поставит в Украину первую из четырех партий обещанных систем ПВО IRIS-T.

Об этом сообщили в Минобороны Германии.

Germany delivers the first of four IRIS-T SLM air defense systems to #Ukraine. The recent Russian #missile attacks on Kyiv and other cities shows how important the air defense capability for Ukraine’s self-defense is.

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2022