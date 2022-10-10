Германия поставит в Украину первую партию систем ПВО IRIS-T

Октябрь, 10 в 15:21

Германия поставит в Украину первую из четырех партий обещанных систем ПВО IRIS-T.

Об этом сообщили в Минобороны Германии.

— Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-t SLM. Недавние ракетные удары России по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины, — сообщили в Минобороны Германии.

Germany delivers the first of four IRIS-T SLM air defense systems to #Ukraine. The recent Russian #missile attacks on Kyiv and other cities shows how important the air defense capability for Ukraine’s self-defense is. Сейчас смотрят — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 10, 2022

Это подтвердил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Планируется поставка первой из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T о чем сообщили в Минобороны ФРГ, — написал Ермак в своем Telegram-канале.

ПВО IRIS-T — зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Который ранее Германия пообещала передать Украине.

За последнюю неделю Германия отправила в Украину две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, а всего уже пять. Планируется отправка еще 10 таких броневиков.

Фото: defence-ua