Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Германия поставит в Украину первую партию систем ПВО IRIS-T

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Германия поставит в Украину первую партию систем ПВО IRIS-T

Германия поставит в Украину первую из четырех партий обещанных систем ПВО IRIS-T.

Об этом сообщили в Минобороны Германии.

— Германия поставляет Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-t SLM. Недавние ракетные удары России по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины, — сообщили в Минобороны Германии.

Это подтвердил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Планируется поставка первой из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T о чем сообщили в Минобороны ФРГ, — написал Ермак в своем Telegram-канале.

ПВО IRIS-T — зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Который ранее Германия пообещала передать Украине.

За последнюю неделю Германия отправила в Украину две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, а всего уже пять. Планируется отправка еще 10 таких броневиков.

Фото: defence-ua

Читайте
Массированный ракетный удар по Киеву и Украине, перебои с электричеством: что происходит на 229-е сутки войны (онлайн)

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка