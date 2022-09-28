Вересень, 28 в 11:54

Системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає на озброєнні військ Німеччини, створюють спеціально для допомоги Україні, повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

– Бундесвер їх не має. Ми перебуваємо всередині НАТО, і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot (зенітні ракетні комплекси, – Ред.) та інші. У Німеччині я їх ніколи не бачила, – зазначила Фельдгузен.

Найімовірніше, першу систему відправлять в Україну вже у жовтні, другу IRIS-T орієнтовно до кінця року, а ще дві ППО вже у 2023 році, стверджує посол.

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– Це залежить не від політичної волі – рішення чітко ухвалене. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений, – звернула увагу Фельдгузен.

Система ППО IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence, призначений для знищення літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Зазначені засоби ППО мають дальність дії 40 км та висоти до 20 км.

Джерело: Європейська правда