Жовтень, 31 в 19:26

У відновленні енергетичної системи України після російських ракетних атак беруть участь уже 12 країн світу. Вони постачають необхідне обладнання, щоб у домівках українців якомога швидше з’явилося світло, вода та тепло.

Про це поінформували в Міністерстві закордонних справ України.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, українські дипломати постійно контактують із країнами-партнерами щодо цього питання.

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– Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів РФ по критичній інфраструктурі України, – зазначив Кулеба.

Міністр уточнив, що відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський. Міністерство внутрішніх справ, Міненерго, інші органи влади, а також держпідприємства працюють над оновленням списку потреб.

Водночас МЗС на підставі цього списку звертається із терміновими запитами до країн світу в рамках Європейського механізму цивільного захисту, а також центру кризового реагування НАТО.

Українські дипломати також опрацьовують запити напряму із компаніями-виробниками енергетичного обладнання. Йдеться про підприємства Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР тощо.

Київ уже домовився про постачання обладнання з урядами та компаніями 12 держав: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Йдеться про 954 одиниці обладнання в сфері енергетики.

І перші партії вже надійшли в нашу країну.

– Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки, – наголосив Кулеба.

Серед обладнання є генератори різних типів, теплові гармати, перемикачі автоматичні та інше.

Як відомо, зранку 31 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Під удар знову потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, ворог завдав ушкоджень 18 об’єктам у 10 областях України. Без світла залишилися сотні населених пунктів у семи областях.