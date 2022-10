Російські загарбники завдали ранкового масованого ракетного удару по містах України 31 жовтня. Росія обстріляла об’єкти критичної інфраструктури на Київщині, в Харкові, Запоріжжі, Черкащині та на Буковині.

На Львівщині, Хмельниччині та Вінниччині ракети збили. В останніх двох уламки завдали шкоди цивільним об’єктам.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російських обстрілів зранку 31 жовтня постраждали 13 людей.

Командування повітряних сил повідомило, що сили ППО збили 44 крилаті ракети, запущені по Україні. Загалом Росія запустила їх 50.

Крилаті ракети Х-101/Х-555 запускали з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

Перші вибухи у Києві почули близько 8:00. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині спрацювала ППО та закликав залишатися у безпечних місцях. Згодом міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про атаку ворога по об’єктах критичної інфраструктури.

Близько 8:30 Олексій Кулеба проінформував, що є прильоти в одній з громад та додав, що в області застосовується обмеження електроенергії.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вороже влучання в об’єкт критичної інфраструктури у місті.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав удару по Харкову та Чугуївському району області, попередньо – ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

Через російську атаку у Харкові тимчасово не відбувається рух тролейбусів та трамваїв – містом курсують автобуси.

На Вінниччині українські сили ППО збили ворожу ракету, але вона впала на цивільні об’єкти. Як повідомив голова ОВА Сергій Борзов, є руйнування, але загиблих чи поранених немає. На місці працюють спецслужби і ДСНС.

Через російську атаку у Черкаській області знеструмлено частину області. Начальник ОВА Ігор Табурець повідомив, що на місці працюють аварійні служби.

Через атаку по Запоріжжю у місті виникли відключення енергопостачання. Голова ОВА Олександр Старух повідомив про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

На Кіровоградщині ворог поцілив в один з енергетичних об’єктів у районі Світловодська. За словами голови ОВА Андрія Райковича, попередньо – без жертв, наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Приліт російської ракети зафіксований у Чернівецькій області, внаслідок чого пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

На Дніпропетровщині міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про влучання у промислове підприємство. Він додав, що є руйнування, але обійшлося без жертв.

Керівники ОВА у Хмельницькій, Одеській, Львівській та Полтавській областях повідомили про успішне збиття ракет силами ППО. За словами очільника ОВА Хмельниччини Сергія Гамалія, внаслідок збиття ракет на території області уламки ракети впали на цивільний об’єкт – потерпілих немає.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкової атаки уражені десять регіонів, у яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення.

Він також подякував енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія воює з мирним населенням.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2022