Жовтень, 31 в 19:05

Вранці 31 жовтня Росія атакувала інфраструктуру України 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що РФ продовжує перекидати окремі підрозділи в Білорусь.

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Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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