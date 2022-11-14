Листопад, 14 в 18:48

Президент США Джо Байден назвав деокупацію міста Херсон значною перемогою України. Він також запевнив, що Вашингтон не вестиме жодних переговорів із РФ без участі України.

Про це він повідомив журналістам під час візиту на саміт Великої двадцятки (G20) на Балі.

– Перш за все, це була значна, значна перемога для України. І я можу лише аплодувати мужності, рішучості та здібностям українського народу та українських військових. Вони справді були неймовірними, – зазначив американський лідер.

Він запевнив, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні для протидії російській агресії. Крім того, Байден наголосив, що будь-які переговори про припинення вогню мають відбуватися за безпосередньої участі України.

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– Я чітко дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе. І ми не збираємося вступати в будь-які переговори. Нічого про Україну без України. Це рішення має ухвалити Україна, – наголосив президент США.

Байден висловив думку, що бойові дії в Україні “дещо сповільняться” в зимові місяці через “неможливість так само легко пересуватися по країні”. Водночас він заявив, що РФ не зможе досягнути своєї початкової мети з окупації всієї території нашої держави.

Раніше сьогодні в Міністерстві закордонних справ України наголосили, що РФ перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови Києву. У відомстві також нагадали про мирну формулу України: негайне припинення війни, виведення всіх військ РФ, відновлення територіальної цілісності, компенсація завданих збитків, гарантії про неповторення агресії.

Як відомо, 11 листопада Збройні сили України зайшли в Херсон. У місті вже розпочали роботу голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

14 листопада Херсон відвідав президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з військовими та жителями звільненого міста.