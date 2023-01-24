Кабмін звільнив 5 очільників ОВА та 4 заступників міністрів

На засіданні 24 січня Кабмін знято з посади 5 очільників обласних державних адміністрацій.

Йдеться про голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

За даними Української правди, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.

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Крім того, з посад заступників міністрів звільнено:

Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;

Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;

В’ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Нагадаємо, що минулого тижня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними в 2-3 рази цінами (порівняно з цінами у київських супермаркетах). Йшлося про забезпечення військових частин, які знаходяться у віддалених від лінії зіткнення областях: Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській.

У Міноборони заявили, що відомство готує матеріали до СБУ, щоб розслідувати поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.

У компанії ТОВ Актив компані, яка фігурує у скандалі із закупівлями продуктів для Міноборони, кажуть, що зафіксовані у договорі ціни включають у себе не лише ціну за товар, а й транспортування продуктів у будь-яку точку України за заявкою військової частини, а також оновлення продуктів харчування, у яких завершується термін придатності.

Джерело: Уряд online