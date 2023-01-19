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Факти / Україна

Не зовсім розумію, з ким вести перемовини: Зеленський не впевнений у тому, що Путін живий

Наталя Луценко, Спеціальна кореспондентка міжнародного відділу програми Факти ICTV Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що людина, яка іноді з’являється на хромакеї, – це російський диктатор Володимир Путін.

Про це він сказав під час Українського сніданку у Давосі.

– Я не зовсім розумію, що він живий, що він приймає рішення. Або хто там приймає рішення, що то за коло осіб… Я не розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а на наступний день почати повномасштабне вторгнення. Я не зовсім розумію, з ким ми маємо справу, – повідомив він.

Зеленський зазначив, що Росія спершу має знайти “когось” для мирних перемовин, а потім запропонувати “щось”.

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Президент зазначив, що Україна робила все, аби звільнити свої землі дипломатією.

Джерело: Український сніданок у Давосі

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