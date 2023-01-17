Коли Україна може погодитися на переговори з РФ: Никифоров озвучив ключові умови
Україна може погодитися на переговори з країною-агресором РФ, якщо вони базуватимуться на низці базових, універсальних принципів.
Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в інтерв’ю журналісту Олексію Суханову.
Він наголосив, що РФ зараз не хоче справжніх переговорів, а лише згоди Києва на ультиматуми Кремля.
– Потрібно правильно називати речі своїми іменами. Те, що зараз Росія називає переговорами, це не переговори, це вони запрошують нас приїхати і підписати ультиматум.
Україна не відмовляється від переговорів. Але Україна каже про те, що ці переговори мають базуватися на певній кількості принципів, – пояснив Никифоров.
Він уточнив, що йдеться про універсальні принципи: повагу до Статуту ООН; повагу до територіальної цілісності та суверенітету України; гарантію того, що подібна агресія більше не відбудеться; принцип верховенства права, тобто всі злочини РФ мають отримати оцінку та відповідальність; компенсацію збитків, завданих розв’язаною РФ повномасштабною війною.
– Це базові універсальні принципи, які підходять до будь-якої ситуації. Якщо переговори базуватимуться на цих принципах, Україна, я думаю, розгляне можливість таких переговорів дуже й дуже серйозно, – запевнив Никифоров.
Як відомо, на Заході періодично лунають заяви про потребу “гарантій” для РФ чи переговорів з країною-агресором.
Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголошував, що Кремль може використати тему переговорів з Києвом для переозброєння армії РФ та підготовки нового наступу на нашу країну.
Джерело: YouTube-канал Говорить Суханов