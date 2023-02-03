Арахамія анонсував позбавлення мандатів ще двох депутатів від заборонених партій

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що найближчого пленарного тижня Верховна Рада продовжить процес очищення від народних депутатів заборонених проросійських партій.

За його словами, йдеться про позбавлення мандатів щонайменше двох парламентарів.

Прізвищ політик не назвав, але пообіцяв згодом повідомити про деталі.

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– Усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно, – наголосив Арахамія.

Верховна Рада 12 січня достроково припинила повноваження чотирьох народних депутатів від ОПЗЖ через втрату громадянства. Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.

Тоді ж припинили повноваження Андрія Аксьонова, який став депутатом після довиборів у березні 2021 року від партії Порядок.

За даними ЗМІ, написали заяви про складання мандата Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, але вони ще не надійшли до парламенту.