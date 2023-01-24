Січень, 24 в 18:14

За кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проросійська фракція Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ) припинила своє існування у Верховній Раді. Проте більшість колишніх членів фракції продовжують працювати як українські нардепи та представники двох новостворених політичних сил.

Яка доля колишніх парламентарів з ОПЗЖ, які сьогодні входять до складу 21 комітету ВРУ – читайте у дослідженні R&D центру YouControl.

Хронологія подій після 24 лютого

У березні 2022 року першим, хто був виключений зі складу фракції ОПЗЖ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став Ілля Кива.

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15 березня його позбавили мандату нардепа, а того ж дня зі складу фракції вийшли парламентарі Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Ігор Абрамович і Вадим Столар.

Вже 19 березня у Раді нацбезпеки і оборони України призупинили діяльність партії ОПЗЖ на час воєнного стану, а вже наприкінці місяця фракцію покинули ще п’ять депутатів: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашов, Володимир Мороз, Наталія Приходько.

У квітні була призупинена діяльність однойменної фракції ОПЗЖ у Верховній раді Україні, і лише у травні фракція офіційно припиняє своє існування.

У червні Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії ОПЗЖ та ухвалив рішення про передачу майна і коштів партії на користь держави. І лише у вересні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу політичної партії ОПЗЖ та остаточно заборонив її діяльність на території України.

ПЗМЖ та партія Відновлення України

У квітні 2022 року 25 депутатів із фракції ОПЗЖ увійшли до складу новоствореної депутатської групи Платформа за життя та мир (ПЗМЖ), яку очолив групи став Юрій Бойко. У липні до групи приєднався Юрій Павленко, а загалом до складу депутатської групи ПЗМЖ увійшли подружжя Наталія Королевська та Юрій Солод, Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Олександр Пономарьов, Сергій та Юлія Льовочкіни. Остання наприкінці листопада 2022 року достроково склала мандат ВРУ.

У другій половині травня минулого року депутати створили ще одна групу, яка отримала назву Відновлення України. До її складу увійшли 12 колишніх членів фракції ОПЗЖ. Співголовою групи став Ігор Абрамович, а серед нардепів у депутатській групі був, зокрема, відомі представники бізнесу — Вадим Столар та Олександр Фельдман.

Що з іншими колишніми депутатами ОПЗЖ

Колишні члени ОПЗЖ, крім Іллі Ківи та тих, що приєдналися до новостворених депутатських груп, увійшли до лав позафракційних депутатів: Віктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Вадим Рабінович та Федір Христенко.

Торік, на початку листопада, Верховна рада України достроково припинила повноваження нардепа Вадима Рабіновича, а в січні поточного року було припинено українське громадянство Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна і вони були позбавлені мандатів ВРУ.

Федір Христенко залишився у складі позафракційних депутатів, при цьому він був відсутній на всіх засіданнях Верховної ради України за період з червня по грудень 2022 року.

21 комітет за участі колишніх членів ОПЗЖ.

Аналітики YouControl на основі аналізу відкритих в умовах воєнного стану джерел інформації (сайт ВРУ, сайти комітетів ВРУ, публікації в медіа) з’ясували, що колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України.

– Так, депутати, більшість з яких донедавна активно підтримувала проросійську риторику, не просто продовжують політичну діяльність, а ще й є особами, які мають реальний вплив на прийняття важливих державних рішень, – йдеться у дослідженні.

Таки чином, найбільша кількісна присутність депутатів колишньої ОПЗЖ (три та більше осіб) в:

Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики: Ігор Абрамович, Олександр Лукашев, Антоніна Славицька, Микола Скорик та Юрій Солод;

Комітеті з питань бюджету: Віталій Борт, Валерій Гнатенко, Сергій Дунаєв та Олександр Качний;

Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг: Юлій Іоффе, Ігор Кісільов та Володимир Мороз;

Комітеті з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України: Юрій Загородній, Михайло Папієв та Наталія Приходько;

Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування: Дмитро Ісаєнко, Володимир Кальцев та Тетяна Плачкова.

Комітети ВРУ, у складі яких по 2 представників колишньої фракції ОПЗЖ:

Комітет з питань правоохоронної діяльності: Григорій Мамка, Суто Мамоян;

Комітет з питань аграрної та земельної політики: Вадим Столар, Федір Христенко;

Комітет з питань правової політики: Василь Німченко, Олександр Пузанов;

Комітет з питань екологічної політики та природокористування: Олександр Фельдман, Віктор Чорний.

В усіх інших комітетах засідає по одному народному депутату від фракції колишньої ОПЗЖ. Зокрема:

Сергій Льовочкін є членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Нестор Шуфрич очолює Комітет з питань свободи слова. Його колега по комітету Тетяна Циба та “Рух Чесно” вже наголошували, що Шуфрич має піти з посади голови комітету, проте сам він у грудні 2022 року заявив, що не збирається добровільно йти з посади очільника комітету.

Григорій Суркіс є секретарем Комітет з питань молоді і спорту. В листопаді 2022 року він разом із колегою по фракції Нестором Шуфричем залишили склад Національного олімпійського комітету.

Анатолій Бурміч входить до складу Комітету з питань антикорупційної політики.

Дослідники вказують, що згідно з даними щодо результатів голосування за законопроєкти, явку колишніх членів фракції ОПЗЖ на засіданнях ВРУ у період червень-грудень 2022 року “складно назвати задовільною”.

– Найбільшими “прогульниками” — були відсутні на 100% або більшій частині засідань ВРУ — стали: Ігор Абрамович, Наталія Королевська, Юрій Солод, Федір Христенко, Олег Волошин, Олександр Пономарьов, Вадим Столар, а також нині вже позбавлені мандатів Тарас Козак, Вадим Рабіновіч, Ренат Кузьмін та Віктор Медведчук. Більшість зі згаданих вище депутатів, також були відсутні і на засіданнях ВРУ з початку повномасштабного вторгнення по травень 2022 року включно, йдеться у повідомленні.

Підсумок

Попри припинення існування проросійської фракції ОПЗЖ, більшість її колишніх членів продовжують роботу як нардепи та члени двох новостворених депутатських груп. Представники цих груп входять до складу стратегічно важливих в умовах війни з Росією комітетів Ради, впливають на формування, розгляд та прийняття законів.

– Тобто мають реальний доступ до критичної інформації та впливають на зміни у законодавстві і формуванні політичної повістки, – пишуть дослідники.

Крім того, в матеріалі йдеться про те, що “правонаступники” ОПЗЖ — депутатські групи ПЗЖМ та Відновлення України — мають у своєму складі значну кількість представників бізнесу. Так, значна кількість народних депутатів, які мають мандати ВРУ та є колишніми членами фракції ОПЗЖ, мають відношення до так званих “ФПГ” чи груп компаній, що визначені в системі YouСontrol (наприклад АВЕК, Група родини Льовочкіних, Група Юрія Бойка, Група Нестора Шуфрича та інші).

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, держава обмежила доступ до вкрай важливих публічних реєстрів. Дослідники вказують, що обмеження доступу до ЄДР та повне закриття доступу до Єдиного державного реєстру декларацій робить вкрай складним виявлення зв’язків колишніх представників проросійської ОПЗЖ із країною-агресором.

– Це також не дає змогу відстежувати факти причетності цих осіб до нового бізнесу, на який вони потенційно можуть впливати через свою депутатську діяльність. Тобто, правдиво невідомі критично важливі дані щодо зв’язків та діяльності колишніх членів ОПЗЖ, чинних членів ПЗМЖ й Відновлення України. А враховуючи проросійські наративи ОПЗЖ протягом років, можна лише уявити рівень потенційної загрози її “потомства” та шкоди для держави сьогодні, – йдеться у повідомленні.

У січні повідомлялось, що нардепів від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича виключили з Національного олімпійського комітету України.