Березень, 17 в 10:41

Перемога України над Росією буде найважливішим кроком на шляху українців до НАТО.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, Польща рішуче підтримує Україну на шляху до вступу в НАТО і Євросоюзу. Польські лідери про це неодноразово наголошували президенту Володимиру Зеленському та міністру оборони Олексію Резнікову.

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Маріуш Блащак вважає, що саме перемога України у війні є найважливішим кроком до можливого вступу в НАТО. Україна має вистояти як суверенна та незалежна держава.

– На сьогодні найважливішим і найпильнішим завданням є гарантування, щоб Україна вистояла як суверенна та незалежна держава. Ми повинні мобілізувати якомога більше військових, економічних і фінансових ресурсів, щоб виграти цю війну. Безперечно, перемога України є її найважливішим кроком до можливого вступу до структур НАТО, – рішуче заявив міністр національної оборони Польщі.

Він також зауважив, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть говорити про перспективи членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Маріуш Блащак нагадав, що фундаментальним принципом НАТО є політика відкритих дверей для нових членів.