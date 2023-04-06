Квітень, 05 в 21:13

Чехія має намір надати Україні військову допомогу на майже $25-29 млн (близько 600-700 млн чеських крон).

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Черночова під час брифінгу для журналістів після зустрічі з чеським президентом Петром Павлом.

Зазначається, що до пакета допомоги увійде “так зване непотрібне майно з армійських складів”.

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Яна Черночова представила Петру Павлу зазначений список, а також передала йому список допомоги, яку Чехія вже відправила Україні раніше.

– Допомога, яка планується з нашого боку разом із начальником Генерального штабу, становить близько 600-700 млн крон. Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які ще перебувають на наших складах, так звані непотрібні, і які армія дійсно може відправити в Україну, не наражаючи на небезпеку власну обороноздатність, – сказала Черночова.

Вона наголосила, що в чеському оборонному відомстві стежать за тим, щоб матеріал, який відправляють в Україну, можна було чимось замінити.

Раніше президент Павел сказав у інтерв’ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, що Чеська Республіка допомогла Україні настільки, наскільки могла, поставками зброї, але в неї не так багато інших можливостей.

Він також зазначив, що бачить деякі можливості в галузі протиповітряної оборони і боєприпасів, для яких у Чехії є виробничі потужності.

За словами Черночової, допомога в цій галузі вже надається. Міністр оборони Чехії також згадала про створення спільного чесько-українського виробничого кластера, а також про постачання приватним компаніям, яким держава видає прискорені дозволи.

Вона поінформувала президента Чехії про затвердження мандата на відправку офіцерів військової поліції в Україну.

Джерело: Ceske noviny