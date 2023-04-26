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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Італія підтримує вступ України у ЄС і буде цьому сприяти

Шмигаль з президентом Італії

Президент Італії Серджо Матарелла і прем’єрка Джорджа Мелоні заявили, що підтримують якнайшвидший вступ України в Євросоюз, і пообіцяли посприяти цьому. 

Про це вони повідомили на двосторонній конференції щодо відбудови України, що проходить у Римі.  

Італія висловлює рішучу підтримку тому, щоби Україна приєдналася до ЄС у найшвидший можливий термін, і ми вітаємо зобов’язання української влади рухатися шляхом реформ, – сказав італійський президент Серджо Матарелла.

Він зазначив, що Італія налаштована підтримувати Україну у всіх сферах і стільки, скільки це буде необхідно.

– Захист незалежності, свободи й територіальної цілісності України – це фундаментальна цінність для усіх країн світу, що виступають за свободу народів і свободу особистості. Ми усі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, з повагою до територіальної цілісності України, – наголосив президент Італії.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні сказала, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення початку перемовин про вступ.

– Ми віримо, що майбутнє України з нами, що Україна все більше буде приєднуватися до нашої європейської сім’ї. Ми будемо допомагати робити все, що від нас залежить, щоб прискорити вступ. Ми сприятимемо пришвидшенню перемовин щодо приєднання до ЄС,– зазначила Мелоні, додавши, що Україна, попри війну, докладає до цього величезних зусиль.

Нагадаємо, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що вкладати кошти в Україну сьогодні – це не ризик, а далекоглядна інвестиція.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що італійське експортно-кредитне агентство SACE  готове виділити €1 млрд для відновлення України. 

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Фото: САУ m109

Фото: Денис Шмигаль

Джерело: Укрінформ
ЄС, конференція, Україна, Україна-Італія
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