Заборона імпорту українського зерна до ЄС – що відомо, причини та наслідки

Чорноморська зернова угода знову опинилася під ударом: Росія погрожує блокувати її після 18 травня. Паралельно виникли проблеми з українським аграрним експортом до країн Євросоюзу.

Все через протести фермерів із сусідніх країн, які стверджують, що втрачають прибутки через імпорт української агропродукції.

Що відомо про заборону імпорту до ЄС, її причини та можливі наслідки для України – далі в матеріалі.

Морем і суходолом: як Україна експортує зерно під час війни

На початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала експорт з українських портів на Чорному морі, спровокувавши загрозу глобальної продовольчої кризи та різке зростання цін на продовольство.

Задля уникнення дефіциту зернових на світовому ринку Європейський Союз започаткував альтернативний експортний маршрут з України. Йдеться про ініціативу Шляхи солідарності, про яку Єврокомісія оголосила 12 травня 2022 року.

Це сухопутний логістичний маршрут через країни ЄС, який надав Україні можливість експортувати продукцію та імпортувати необхідні їй товари (від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив). Експорт здійснюється автомобільним та залізничним транспортом. Продовольство везуть до портів Євросоюзу (румунських, польських та балтійських) для подальшого транспортування до країн призначення.

Євросоюз полегшив транспортування та прикордонний контроль для української агропродукції.

А з 4 червня 2022 року ЄС скасував усі мита і квоти на продукцію з України терміном на рік (до 5 червня 2023), суттєво спростивши доступ на свій ринок для українських експортерів.

Через Шляхи солідарності наша країна вже відвантажила понад 30 млн тонн сільськогосподарської продукції.

22 липня 2022 року в Стамбулі була підписана Чорноморська зернова ініціатива, яка деблокувала українські порти та допомогла поновити морський експорт. Угоду терміном на 120 днів з можливістю пролонгації уклали Україна, ООН та Туреччина. Окрему домовленість ООН та Анкара підписали з РФ.

За даними ООН, Чорноморським зерновим коридором вдалося експортувати понад 29 млн тонн сільськогосподарської продукції, з яких 50% – кукурудза, а 28% – пшениця.

