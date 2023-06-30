Зеленський поїде на саміт НАТО за однієї умови – Жовква

Україні потрібне запрошення щодо початку процесу вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня, інакше президенту Володимиру Зеленському немає сенсу туди їхати.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в коментарі Reuters.

– Президент не поїде на саміт, якщо лідери НАТО будуть схильні демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією своєю мужністю, волею, силою і високим моральним духом бореться проти російської агресії, – сказав він.

За його словами, заявка України на членство в НАТО лежить на столах лідерів блоку із 30 вересня 2022 року, і саміт у Вільнюсі був би дуже хорошим початком для того, щоб дати на неї відповідь.

Жовква зауважив, що Київ визнає – поки РФ веде війну проти України, наша країна не може приєднатися до блоку, проте просить НАТО розпочати процедуру.

– Якщо на саміті у Вільнюсі не буде результату, у президента не буде причин і часу їхати, – сказав чиновник.

На запитання про те, наскільки Україна близька до отримання запрошення в НАТО, Жовква сказав, що “ближче, ніж пів року тому”.

Напередодні генсек Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що надання Україні статусу країни-кандидата в члени Євросоюзу має вплив на дискусію щодо її членства в НАТО.

Джерело : Reuters

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.