Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Форма правління і недоторканність депутатів: ключові зміни в Конституції України
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг

Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офіс президента

Надання Україні статусу країни-кандидата в члени Євросоюзу має вплив на дискусію щодо членства нашої держави в НАТО.

Про це заявив генсек Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг під час спілкування із журналістами в Брюсселі.

– Ми бачимо зв’язок із Європейським Союзом, тому що рішення ЄС надати Україні статус кандидата, звісно, також впливає на дискусії, які відбуваються всередині НАТО (про членство України, – Ред.), – зазначив він.

Столтенберг уточнив, що під час саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, союзники обговорять прагнення України до членства в цьому військовому блоці.

– І я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО надішлють Україні дуже сильний сигнал підтримки, – заявив він.

Генсек НАТО запевнив, що всі союзники підтримують принцип “відчинених дверей” блоку. Про це свідчить нещодавнє запрошення Фінляндії та Швеції стати членами Організації Північноатлантичного договору.

– Ми також погодилися, що Україна стане членом НАТО. І ми згодні з тим, що не Росія, а союзники по НАТО та Україна мають вирішувати, коли настане час направити запрошення Україні приєднатися, – розповів Столтенберг.

Читайте також
Рютте: Це буде вирішальний саміт НАТО для майбутнього України в блоці
Марк Рютте

Він вчергове нагадав, що найперше і найважливіше завдання зараз – підтримати нашу країну, гарантувати, що Україна залишатиметься суверенною незалежною державою в Європі.

– Якщо ми не зможемо цього зробити, питання про членство взагалі не буде обговорюватися, – наголосив генсек НАТО.

На саміті у Вільнюсі він очікує нових заяв про військову підтримку України та погодження багаторічної програми допомоги для нашої держави.

В українському МЗС пояснювали, що саміт у Вільнюсі можна буде вважати успішним, якщо НАТО зробить рішучий крок до визначення чіткого алгоритму вступу України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в НАТО за спрощеною процедурою.

На саміті планується створення нового формату співпраці Рада Україна – НАТО, що підвищить рівень та ефективність взаємодії з воєнним блоком.

Читайте також
НАТО має “надати форму” перспективі вступу України – Макрон
Еммануель Макрон

Джерело: НАТО

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО, Саміт НАТО, Україна-ЄС, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Організовував псевдореферендум: гауляйтера Запоріжжя Балицького засудили до 15 років в’язниці
СБУ, колаборант Балицький
Почалася відкрита війна між вежами Кремля, будуть фізичні знищення – ГУР
кремль
Можуть затопити місто: росіяни збудували дамбу на околицях Токмака
російські окупанти
Знімали роботу ППО: від початку великої війни СБУ оголосила підозру 200 особам
Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг
ПВК Вагнера більше не воюватиме в Україні – Буданов
Кирило Буданов
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг
Їхав подивитися на “нацистів”, а залишився допомагати ЗСУ: історія польського парамедика
Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.06.2023)
Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь