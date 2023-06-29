Статус кандидата в ЄС впливає на обговорення вступу України в НАТО – Столтенберг
Надання Україні статусу країни-кандидата в члени Євросоюзу має вплив на дискусію щодо членства нашої держави в НАТО.
Про це заявив генсек Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг під час спілкування із журналістами в Брюсселі.
– Ми бачимо зв’язок із Європейським Союзом, тому що рішення ЄС надати Україні статус кандидата, звісно, також впливає на дискусії, які відбуваються всередині НАТО (про членство України, – Ред.), – зазначив він.
Столтенберг уточнив, що під час саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, союзники обговорять прагнення України до членства в цьому військовому блоці.
– І я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО надішлють Україні дуже сильний сигнал підтримки, – заявив він.
Генсек НАТО запевнив, що всі союзники підтримують принцип “відчинених дверей” блоку. Про це свідчить нещодавнє запрошення Фінляндії та Швеції стати членами Організації Північноатлантичного договору.
– Ми також погодилися, що Україна стане членом НАТО. І ми згодні з тим, що не Росія, а союзники по НАТО та Україна мають вирішувати, коли настане час направити запрошення Україні приєднатися, – розповів Столтенберг.
Він вчергове нагадав, що найперше і найважливіше завдання зараз – підтримати нашу країну, гарантувати, що Україна залишатиметься суверенною незалежною державою в Європі.
– Якщо ми не зможемо цього зробити, питання про членство взагалі не буде обговорюватися, – наголосив генсек НАТО.
На саміті у Вільнюсі він очікує нових заяв про військову підтримку України та погодження багаторічної програми допомоги для нашої держави.
В українському МЗС пояснювали, що саміт у Вільнюсі можна буде вважати успішним, якщо НАТО зробить рішучий крок до визначення чіткого алгоритму вступу України.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в НАТО за спрощеною процедурою.
На саміті планується створення нового формату співпраці Рада Україна – НАТО, що підвищить рівень та ефективність взаємодії з воєнним блоком.
Джерело: НАТО
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