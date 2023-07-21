Зеленський запропонував главі уряду розглянути заміну очільника Мінкульта

Президент Володимир Зеленський закликав очільника уряду Дениса Шмигаля розглянути заміну чинному міністру культури та інформполітики Олександру Ткаченко.

Про це глава держави повідомив у зверненні за підсумками 20 липня.

Він розповів, що після розмови з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем слід переглянути посаду міністра культури та інформполітики.

– Інше питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості: бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури, – сказав він.

Президент наголосив, що сьогодні, під час війни, Україна має інші пріоритети, аніж музеї, культурні центри, символи, серіали.

– Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Отже, я запропонував голові уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив Премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України, – сказав Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні.

– Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога, – сказав він.

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Джерело : Офіс президента

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