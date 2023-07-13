Герб СРСР на монументі Батьківщина-мати замінять на тризуб до 24 серпня – Ткаченко

Радянський герб на монументі Батьківщина-мати в Києві замінять на герб України до Дня Незалежності, 24 серпня 2023 року, повідомив на брифінгу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Це символічний історичний момент, своєрідний тизер проєкту, який має бути реалізовано вже найближчим часом, до 24 серпня, – заміна радянського герба на Батьківщині-мати на тризуб, – зазначив очільник Мінкульту.

Він нагадав, що згідно з опитуванням, проведеним у Дії, 85% українців погодилися з тим, що необхідно замінити герб СРСР на наш тризуб.

За його словами, вартість проєкту становитиме 28 млн грн, його реалізують за рахунок донорських коштів.

Герб України для монумента буде готовий до кінця липня, його частини виготовлять зі сталі Запоріжсталі.

Під час демонтажу радянського герба його розріжуть на частини, щоб легше спустити донизу, а потім знову зварять і експонуватимуть в музеї.

Щодо тризуба, ще думають, як його піднімати – частинами чи цілим.

Монумент Батьківщина-мати був офіційно відкритий у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі.

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