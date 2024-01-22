Приклад цинізму та жорстокості: Зеленський згадав про останню розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський розповів про свою останню бесіду з диктатором Володимиром Путіним, де останній продемонстрував своє цинічне та жорстоке ставлення до людського життя.

Український гарант розповів цю історію на зустрічі зі студентами у Києві, куди також прибув і прем’єр-міністр Польші Дональд Туск.

— Це було після зустрічі у нормандському форматі. Я зателефонував Путіну щодо окупованого Криму, там дев’ятирічний хлопчик залишився зовсім один. Його маму втопили в калюжі. Саме так: втопили в калюжі. Я був шокований цією ситуацією. А батька цього хлопчика заарештували, — сказав Зеленський.

За його словами, тоді він звернувся до Путіна за розв’язанням проблеми цієї родини, щоби батька випустили на волю.

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Тоді кремлівський лідер зобразив у голосі подив і сказав, що такого не може бути.

— Далі він почав перепитувати про цю ситуацію підлеглих. Говорить: зараз, секунду. І далі він почав говорити, наче питаючи підлеглих: ти знаєш про такого? Не знаєш. А ти знаєш?.. Така, знаєте, театральна вистава. Це такий приклад його абсолютного цинізму та жорстокості, — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що ця історія показує загалом Путінське ставлення до людей та їхніх доль. Все, що потім сталося у Бучі, Маріуполі, Мощуні, вважає Зеленський, це історія про ту калюжу у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, за словами Зеленського, війну в Україні, розв’язану Росією, буде закінчено, коли абсолютно всі держави – члени НАТО виступлять проти агресії окупантів, не боючись можливої ескалації з боку Москви.

Для цього Києву доводиться боротися зі скепсисом окремих західних союзників.

Джерело : УНІАН

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