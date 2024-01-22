Приклад цинізму та жорстокості: Зеленський згадав про останню розмову з Путіним
Президент Володимир Зеленський розповів про свою останню бесіду з диктатором Володимиром Путіним, де останній продемонстрував своє цинічне та жорстоке ставлення до людського життя.
Український гарант розповів цю історію на зустрічі зі студентами у Києві, куди також прибув і прем’єр-міністр Польші Дональд Туск.
— Це було після зустрічі у нормандському форматі. Я зателефонував Путіну щодо окупованого Криму, там дев’ятирічний хлопчик залишився зовсім один. Його маму втопили в калюжі. Саме так: втопили в калюжі. Я був шокований цією ситуацією. А батька цього хлопчика заарештували, — сказав Зеленський.
За його словами, тоді він звернувся до Путіна за розв’язанням проблеми цієї родини, щоби батька випустили на волю.
Тоді кремлівський лідер зобразив у голосі подив і сказав, що такого не може бути.
— Далі він почав перепитувати про цю ситуацію підлеглих. Говорить: зараз, секунду. І далі він почав говорити, наче питаючи підлеглих: ти знаєш про такого? Не знаєш. А ти знаєш?.. Така, знаєте, театральна вистава. Це такий приклад його абсолютного цинізму та жорстокості, — наголосив Зеленський.
Глава держави додав, що ця історія показує загалом Путінське ставлення до людей та їхніх доль. Все, що потім сталося у Бучі, Маріуполі, Мощуні, вважає Зеленський, це історія про ту калюжу у тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, за словами Зеленського, війну в Україні, розв’язану Росією, буде закінчено, коли абсолютно всі держави – члени НАТО виступлять проти агресії окупантів, не боючись можливої ескалації з боку Москви.
Для цього Києву доводиться боротися зі скепсисом окремих західних союзників.