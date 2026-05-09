У 2026 році Україна відзначає День Європи разом із країнами Європейського Союзу – 9 травня. На тлі повномасштабної війни українці ще гучніше декларують свою приналежність до європейської спільноти.

Що означає День Європи в Україні, чому з 2023 року його святкують саме 9 травня, як пройде День Європи 2026, і як змінилося його відзначення у воєнний час – розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Історія Дня Європи в Україні

День Європи в Україні почали офіційно відзначати у 2003 році за президентства Леоніда Кучми. Він підписав відповідний указ на підтвердження євроінтеграційного курсу нашої держави.

З того часу день Європи в Україні святкували щороку в третю суботу травня. Масові святкування зазвичай проходили у Києві та обласних центрах – з концертами, фестивалями, відкритими Європейськими містечками та культурними акціями.

Але в умовах повномасштабної війни Україна переглянула формат і дату святкування.

Коли святкують День Європи 2026

Вперше День Європи в Україні стали офіційно відзначати 9 травня у 2023 році – синхронно з ЄС. Цю зміну закріплено указом президента №266/2023, який скасував попереднє святкування у третю суботу травня.

Тож і у 2026 році День Європи в Україні відзначатимуть 9 травня – це офіційна дата, яка символізує єдність України з ЄС.

Як святкують День Європи 2026

Через війну святкування Дня Європи 2026 року не буде масовим. Замість концертів і великих зібрань – офіційні церемонії, освітні заходи, онлайн-ініціативи.

У будівлях органів влади цього дня підіймають прапори України та ЄС. Відбуваються звернення українських та європейських лідерів.

У школах проходять тематичні уроки, конкурси, флешмоби. Також у відносно безпечних містах, наприклад, в укриттях, можливе проведення локальних подій до свята, таких як виставки.

У нових реаліях День Європи в Україні 2026 – це не лише нагадування про євроінтеграцію, а й символ стійкості. Українці святкують разом із ЄС, демонструючи, що наша країна вже частина європейської родини не лише географічно, а й морально, ціннісно і політично.

