Цікавило розміщення ЗРК: Зеленський про деталі операції розвідки Угорщини на Закарпатті

Поки Росія веде війну проти України, на Закарпатті діє угорська військова розвідка. Питанням, яке цікавило Будапешт, було ставлення жителів регіону до “миротворців”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Valasz.

Зеленський про операцію розвідки Угорщини

За словами президента, Угорщина у різні способи намагалася втрутитися у внутрішні справи України. Зокрема, ще до війни Київ припинив незаконну роздачу паспортів на Закарпатті. І більшість питань вирішувалася без розголосу.

Зараз дивляться

Проте у травні цього року Служба безпеки України заявила про арешт угорських шпигунів на Закарпатті.

— Чому ми зробили нинішню справу публічною? У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо за необхідності. Я не хочу нікому погрожувати, але все у нас є, – сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна має інформацію, що KNBSZ платила своїм шпигунам. За його словами, угорська мережа розвивалася з 2021 року, а військові питання порушувалися у 2024-2025 роках.

Він додав, що остання передача інформації відбулася 25 березня цього року, зазначивши, що розвідка Угорщини шукала українські вразливі місця у цьому регіоні.

— Навіщо угорцям потрібна була інформація про те, де ми розмістили там ЗРК С-300? Ось що їх цікавило. У них навіть був список запитань на телефонах – у нас вони теж є – з одинадцятьма запитаннями, включно з тим, що жителі Закарпаття скажуть про присутність угорських миротворців. І де розміщені наші різні військові частини. Як нам слід реагувати на це під час війни? – сказав він.

Президент розповів, що у чиновників НАТО запитували, чи просили вони угорців збирати такі дані, і ті сказали, що ні. Водночас він зазначив, що не звинувачує в цьому прем’єр-міністра Віктора Орбана, а звинувачує KNBSZ.

Що передувало

9 травня СБУ повідомила про викриття діяльності шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини в Україні.

Правоохоронці викрили двох колишніх українських військових, які шпигували для Будапешта на шкоду Україні. Їхнім куратором був кадровий співробітник угорської воєнної розвідки.

Того ж дня Угорщина заявила про висилання двох українських дипломатів за нібито “шпигунство”. У відповідь Україна вирішила вислати з країни двох угорських дипломатів.

Пізніше угорська сторона відтермінувала заплановані на 12 травня переговори з Україною щодо нацменшин. Заступник глави МЗС країни Левенте Мадяр заявив, що причиною стало затримання СБУ агентів KNBSZ на Закарпатті.

Джерело : Українські новини

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