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Факти / Україна / Суспільство

Найшвидші будівництва Нивок – названо трійку лідерів

На ринку нерухомості в районі Нивок сформувалася трійка лідерів, яка найшвидше завершила будівництво та почала вводити житлові комплекси в експлуатацію.

Найшвидші будівництва Нивок – названо трійку лідерів

Час – це цінний ресурс, але, на жаль, не всі забудовники з цим згодні. Адже затримка на ринку київської нерухомості – це норма.

Схоже забудовникам настільки подобається сам процес будівництва, що своєчасна здача в експлуатацію для них не є пріоритетною. Звучить весело, якби це не стосувалося таких важливих речей як власне житло.

Головне, що побудували – цей аргумент часто можна почути від самих жителів. Але потрібно міняти цю парадигму, перестати миритися з умовляннями відділу продажів потерпіти ще трохи і обіцянками, що вже у наступному місяці /кварталі /році всі отримають свої квартири.

Не потрібно розривати договори із забудовниками, адже це тривала та копітка справа. Потрібно вибирати з тих девелоперів, хто не просто знає слово дедлайн, а ще й послідовно здає свої об’єкти вчасно.

Після аналітики новобудов в районі Нивок можна виділити трьох лідерів.

На третьому місці в рейтингу ЖК San Francisco Creative House від Saga Development, перші секції якого будуть здані тільки в четвертому кварталі 2019 року, але переглянувши хід будівництва, можна припускати, що вони не побудують житловий комплекс вчасно. Наша редакція відслідковуватиме ситуацію й обов’язково повідомить про затримку.

Друге місце за швидкістю будівництва займає ЖК Нивки-Парк від забудовника Інтергал Буд, який ввів у експлуатацію вже 4 будинки з 12 заявлених у проекті.

Перше місце у рейтингу безперечно займає ЖК Файна Таун від забудовника KAN Development. Він не просто був побудований вчасно, але і зданий достроково. У зв’язку з цим дивовижним фактом, розповімо вам про цей житловий комплекс трохи більше, адже тут точно є чим здивувати.

Найшвидші будівництва Нивок – названо трійку лідерів / 3 фотографии

Житловий комплекс побудований за принципом нульового кілометра. Вся необхідна інфраструктура розміщена на власному подвір’ї. KAN також звернув особливу увагу на інноваційне наповнення живого кварталу.

Читайте: Принцип нульового кілометра в новому кварталі Файна Таун

Частина вулиці Салютна в рамках Файна Таун перетворили на першу в Києві smart street. Наповнення вулиці включає в себе відеоспостереження, яке інтегровано у програму Безпечне місто, LED-освітлення, дві станції підзарядки електромобілів, лавочки з USB-зарядними пристроями, які живляться від сонячних панелей; тактильні елементи, занижені бордюри для зручності всіх категорій жителів, а також яскраву виділену смугу для велосипедистів і ролерів.

Це хороший приклад того, як не тільки сам житловий комплекс побудували вчасно, а й незвичайна для України інфраструктура також була здана достроково.

До слова, у вересні відкрився новий житловий квартал Respublika, який розташований біля метро Теремки.

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