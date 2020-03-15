Багатьом сучасним споживачам знайомий феномен “магазинної попелюшки”. Це коли продукти і товари, що в магазині здавалися якісними, лише вдома перетворюються на непотріб.
Виявляється, що термін придатності “найсвіжішого” товару вже вичерпався або дата перебита, а техніка взагалі працює з перебоями. Вихід – є! Споживач має знати свої права і в кінцевому рахунку приносити з магазинів лише найкраще.
Два найголовніших правила споживача
У разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника покупець має право:
1. Розірвати угоду і повернути кошти, які були витрачені на покупку.
2. Замінити товар на такий самий або аналогічний, якщо є в наявності у продавця.
Як довести, що товар неналежної якості
Для цього продавець (за свій рахунок) повинен організувати експертизу у 3-денний строк з дня одержання від споживача письмової згоди на цю дію.
Як довго відбувається заміна товару
- За наявності товару — негайно
- У разі перевірки якості товару — у 14-денний термін
- У разі відсутності товару — 2-місячний строк з моменту подання заяви
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки. За кожний день затримки виконання вимоги споживача сплачується неустойка у розмірі 1% вартості товару.
Мирно не вийде: куди звертатися та які документи мати
Перш за все споживач повинен зберегти неушкодженими лейбли виробника, упаковку, усі чеки і повідомити продавця про наміри обміну або повернення грошей.
Якщо продавець порушує ваші права, а судового розгляду ви хочете уникнути, то звертайтеся до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Контакти в регіонах можна знайти тут.
До письмового звернення (скарги) додаються наступні документи:
- Копія звернення до продавця
- Копія документу, який засвідчує факт придбання товару
- Копія технічного паспорта з позначкою про дату продажу
- Інші документи, які стосуються розгляду звернення
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Війна! Як споживачеві звертатися до суду
До позовної заяви додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги, тобто відмову покупця обміняти товар, зокрема:
- Копія звернення до продавця
- Висновок експертизи про невідповідність товару встановленим вимогам якості
- Копія документу, який засвідчує факт придбання товару
- Копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу
- Інші документи, які стосуються розгляду звернення
Суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної шкоди.
Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, які пов’язані з порушенням їх прав (частина 3 статті 22 Закону України Про захист прав споживачів).
Раніше Факти ICTV писали три умови, як повернути гроші за товар. Одним з них є наявність фіскального чека.