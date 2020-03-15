Багатьом сучасним споживачам знайомий феномен “магазинної попелюшки”. Це коли продукти і товари, що в магазині здавалися якісними, лише вдома перетворюються на непотріб.

Виявляється, що термін придатності “найсвіжішого” товару вже вичерпався або дата перебита, а техніка взагалі працює з перебоями. Вихід – є! Споживач має знати свої права і в кінцевому рахунку приносити з магазинів лише найкраще.

Два найголовніших правила споживача

У разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника покупець має право:

1. Розірвати угоду і повернути кошти, які були витрачені на покупку. 2. Замінити товар на такий самий або аналогічний, якщо є в наявності у продавця.

Як довести, що товар неналежної якості

Для цього продавець (за свій рахунок) повинен організувати експертизу у 3-денний строк з дня одержання від споживача письмової згоди на цю дію.

Як довго відбувається заміна товару

За наявності товару — негайно

У разі перевірки якості товару — у 14-денний термін

У разі відсутності товару — 2-місячний строк з моменту подання заяви

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки. За кожний день затримки виконання вимоги споживача сплачується неустойка у розмірі 1% вартості товару.

Мирно не вийде: куди звертатися та які документи мати

Перш за все споживач повинен зберегти неушкодженими лейбли виробника, упаковку, усі чеки і повідомити продавця про наміри обміну або повернення грошей.

Якщо продавець порушує ваші права, а судового розгляду ви хочете уникнути, то звертайтеся до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Контакти в регіонах можна знайти тут.

До письмового звернення (скарги) додаються наступні документи:

Копія звернення до продавця

Копія документу, який засвідчує факт придбання товару

Копія технічного паспорта з позначкою про дату продажу

Інші документи, які стосуються розгляду звернення

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Війна! Як споживачеві звертатися до суду

До позовної заяви додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги, тобто відмову покупця обміняти товар, зокрема:

Копія звернення до продавця

Висновок експертизи про невідповідність товару встановленим вимогам якості

Копія документу, який засвідчує факт придбання товару

Копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу

Інші документи, які стосуються розгляду звернення

Суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної шкоди.

Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, які пов’язані з порушенням їх прав (частина 3 статті 22 Закону України Про захист прав споживачів).

Раніше Факти ICTV писали три умови, як повернути гроші за товар. Одним з них є наявність фіскального чека.