Многим современным потребителям знаком феномен «магазинной золушки». Это когда продукты и товары, которые в магазине казались качественными, только дома превращаются в мусор.

Оказывается, срок годности «свежего» товара уже иссяк или дата перебита, а техника вообще работает с перебоями. Выход — есть! Потребитель должен знать свои права и в конечном счете приносить из магазинов только лучшее.

Два главных правила потребителя

В случае выявления недостатков товара в течение установленного гарантийного срока по вине производителя покупатель имеет право:

1. Разорвать соглашение и вернуть средства, которые были потрачены на покупку. 2. Заменить товар на такой же или аналогичный, если есть в наличии у продавца.

Как доказать, что товар ненадлежащего качества

Для этого продавец (за свой счет) должен организовать экспертизу в 3-дневный срок со дня получения от потребителя письменного согласия на это действие.

Как долго происходит замена товара

При наличии товара — немедленно

При проверке качества товара — в 14-дневный срок

В случае отсутствия товара — 2-месячный срок с момента подачи заявления

По письменному требованию потребителя на время ремонта ему предоставляется (с доставкой) товар аналогичной марки. За каждый день задержки выполнения требования потребителя уплачивается неустойка в размере 1% стоимости товара.

Мирно не получится: куда обращаться и какие документы иметь

Прежде всего потребитель должен сохранить невредимыми лейблы производителя, упаковку, все чеки и уведомить продавца о намерениях обмена или возврата денег.

Если продавец нарушает ваши права, а судебного разбирательства вы хотите избежать, то обращайтесь в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Контакты в регионах можно найти здесь.

К письменному обращению (жалобе) добавляются следующие документы:

Копия обращения к продавцу

Копия документа, удостоверяющего факт приобретения товара

Копия технического паспорта с отметкой о дате продажи

Другие документы, касающиеся рассмотрения обращения

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Война! Как потребителю обращаться в суд

К исковому заявлению прилагаются доказательства, обосновывающие исковые требования, то есть отказ покупателя обменять товар, в частности:

Копия обращения к продавцу

Заключение экспертизы о несоответствии товара установленным требованиям качества

Копия документа, удостоверяющего факт приобретения товара

Копия технического паспорта или другого документа, который его заменяет, с отметкой о дате продажи

Другие документы, касающиеся рассмотрения обращения

Суд одновременно решает вопрос о возмещении морального вреда.

Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав (часть 3 статьи 22 Закона Украины О защите прав потребителей).

Ранее Факты ICTV писали три условия, как вернуть деньги за товар. Одним из них является наличие фискального чека.