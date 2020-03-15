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Факты / Инфографика

Не обижайте потребителя. Права покупателя, или как вернуть некачественное

Многим современным потребителям знаком феномен «магазинной золушки». Это когда продукты и товары, которые в магазине казались качественными, только дома превращаются в мусор.

Оказывается, срок годности «свежего» товара уже иссяк или дата перебита, а техника вообще работает с перебоями. Выход — есть! Потребитель должен знать свои права и в конечном счете приносить из магазинов только лучшее.

Два главных правила потребителя

В случае выявления недостатков товара в течение установленного гарантийного срока по вине производителя покупатель имеет право:

1. Разорвать соглашение и вернуть средства, которые были потрачены на покупку.

2. Заменить товар на такой же или аналогичный, если есть в наличии у продавца.

Как доказать, что товар ненадлежащего качества 

Для этого продавец (за свой счет) должен организовать экспертизу в 3-дневный срок со дня получения от потребителя письменного согласия на это действие.

Как долго происходит замена товара

  • При наличии товара — немедленно
  • При проверке качества товара — в 14-дневный срок
  • В случае отсутствия товара — 2-месячный срок с момента подачи заявления

По письменному требованию потребителя на время ремонта ему предоставляется (с доставкой) товар аналогичной марки. За каждый день задержки выполнения требования потребителя уплачивается неустойка в размере 1% стоимости товара.

Не обижайте потребителя. Права покупателя, или как вернуть некачественное (ИНФОГРАФИКА)

Мирно не получится: куда обращаться и какие документы иметь

Прежде всего потребитель должен сохранить невредимыми лейблы производителя, упаковку, все чеки и уведомить продавца о намерениях обмена или возврата денег.

Если продавец нарушает ваши права, а судебного разбирательства вы хотите избежать, то обращайтесь в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Контакты в регионах можно найти здесь.

К письменному обращению (жалобе) добавляются следующие документы:

  • Копия обращения к продавцу
  • Копия документа, удостоверяющего факт приобретения товара
  • Копия технического паспорта с отметкой о дате продажи
  • Другие документы, касающиеся рассмотрения обращения

Читайте: Конфета с червяком и гвоздь вместо изюма: как получить компенсацию за некачественные продукты

Война! Как потребителю обращаться в суд

К исковому заявлению прилагаются доказательства, обосновывающие исковые требования, то есть отказ покупателя обменять товар, в частности:

  • Копия обращения к продавцу
  • Заключение экспертизы о несоответствии товара установленным требованиям качества
  • Копия документа, удостоверяющего факт приобретения товара
  • Копия технического паспорта или другого документа, который его заменяет, с отметкой о дате продажи
  • Другие документы, касающиеся рассмотрения обращения

Суд одновременно решает вопрос о возмещении морального вреда.

Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав (часть 3 статьи 22 Закона Украины О защите прав потребителей).

Ранее Факты ICTV писали три условия, как вернуть деньги за товар. Одним из них является наличие фискального чека.

Фото: Dreamstime

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