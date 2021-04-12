Латвія, Литва та Естонія вперше відмовилися від електроенергії з РФ

Країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія, – Ред.) вперше повністю відмовилися від імпорту електроенергії з Росії. Зупиняли постачання 8 та 11 квітня.

У ці дні проводили тестове відключення ліній електропередач між Білоруссю та Литвою. Загалом же до 2025 року країни Балтії хочуть вийти з так званого енергокільця БРЕЛЛ, яке ще з часів Радянського Союзу пов’язує системи п’яти країн – Білорусі, Росії, Естонії, Литви і Латвії.

Після цього вони хочуть підключитися до електромереж європейських сусідів.

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Через припинення експортних поставок і закриття ліній електропередач між Білоруссю та Литвою, всередині Росії впали попит і ціни на електроенергію.

Разом з тим Литва також виступає проти запуску Білоруської атомної електростанції, перший блок якої ввели в експлуатацію у листопаді 2020 року. Країна називає цей проект інструментом Кремля.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що Україна від’єднається від електромережі з Білоруссю і Росією. За його словами, це планують зробити до кінця 2023 року.

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