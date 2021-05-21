21 мая стартовала основная сессия ВНО 2021, первым предметом, который сдадут выпускники школ, будет химия.

В 2021 году вступительная кампания в Украине претерпела некоторые изменения из-за пандемии коронавируса. 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект об освобождении учащихся от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Как теперь выпускники получат оценки по результатам учебы, кому нужно проходить ВНО, когда подавать документы и другие нюансы вступительной кампании 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.

Отмена ГИА 2021 для 11 классов

В этом году ученики 4, 9 и 11 классов, а также студенты профессионально-технических заведений, освобождаются от Государственной итоговой аттестации. Выпуски 11 классов смогут самостоятельно выбрать способ оценивания своих результатов обучения — путем годового оценивания, ГИА (экзамен в школе) или ГИА в форме ВНО.

То есть если ребенок не планирует поступать в высшее учебное заведение, он может получить аттестат без ВНО и ГИА — оценки выставят по итогам годовых достижений.

Тем, кто планирует поступление, придется пройти ГИА 2021 в форме ВНО по следующим предметам:

Украинский язык;

Математика;

Иностранный язык или история Украины (на выбор);

Физика, биология, история Украины, география, иностранный язык, химия (на выбор).

По результатам каждого экзамена ученик получит две оценки — за ВНО (в сертификат ВНО) и по ГИА (в школьный аттестат). После выполнения заданий ВНО по украинскому языку и литературе у поступающего будет три оценки:

за часть теста по украинскому языку (оценка ГИА по шкале 1-12 баллов);

за весь тест по украинскому языку и литературе (оценка по ВНО по шкале 100-200 баллов);

за задания по украинскому языку (оценка по ВНО по шкале 100-200 баллов).

Дело в том, что в этом году абитуриенты, подающие документы на технические специальности, могут не выполнять задания по украинской литературе.

ВНО 2021 — график

Каждый участник тестирования сможет зарегистрироваться на ВНО по максимум пяти предметам.

21 мая — химия;

24 мая — немецкий, французский и испанский языки;

25 мая — английский язык;

28 мая — математика;

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

Дополнительная сессия ВНО

Она состоится в период с 29 июня по 16 июля 2021 года.

Объявление результатов

Стали известны даты, когда абитуриенты узнают результаты тестирования.

Даты:

до 4 июня — химия;

до 18 июня — иностранные языки;

до 22 июня — математика;

до 25 июня — украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология;

до 30 июня — география;

до 23 июля — дополнительная сессия.

ВНО 2021 для выпускников прошлых годов

Абитуриенты, которые закончили обучение в прошлых годах, также смогут стать участниками внешнего независимого оценивания.

Кроме того, им разрешили использовать сертификаты 2018-2020 годов.

Правила прохождения в пункты тестирования

В приглашении-пропуске указывается промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Она предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Какие документы нужны:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Что можно брать с собой на ВНО:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол.

Поступление 2021 для выпускников 9 классов

Ученики, окончившие 9 класс, смогут поступить в учреждения профессионального передвысшего образования после прохождения творческих конкурсов и вступительных экзаменов.

В этом году их будут проводить еще до подачи документов. Кроме того, срок проведения экзаменов и творческих конкурсов значительно расширили.

Вступительная кампания 2021 для учащихся 9 классов начнется в конце июня.

Как будут поступать жители ОРДЛО и Крыма

Для жителей временно оккупированных территорий в Украине действуют специальные льготы — квота-2. На основе них абитуриенты с ВОТ могут поступить в университеты на бюджетную форму обучения без ВНО (для них предусмотрено 20% государственного заказа).

Однако по условиям квоты-2 абитуриент может претендовать на льготное место только в одном учебном заведении по одной специальности.

Детям с ОРДЛО и Крыма не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно будет свидетельства о рождении. А абитуриенты, не имеющие документа об образовании украинского образца, могут получить его через образовательный центр. Для этого нужно будет сдать два экзамена по украинскому языку и истории Украины, а затем профессиональный экзамен для поступления в учебное заведение.

Чтобы воспользоваться квотой-2, абитуриенты должны обратиться в образовательные центры Крым — Украина или Донбасс — Украина и сообщить о выбранном ВУЗе и специальности. С их помощью можно получить приглашение для пересечения КПВВ.

График работы образовательных центров — с 7 июня по 24 сентября. Университеты обнародуют списки зачисленных лиц на основе квоты до 20 июля.

Вступительная кампания 2021 — основные даты

Регистрация электронных кабинетов поступающих — с 1 июля.

Подать документы в ВУЗ можно будет с 14 июля.

Конец приема документов — 23 июля (по сертификатам ВНО), а для тех, кто вступает на основе творческих конкурсов или собеседований, — до 16 июля.

Проведение творческих конкурсов и вступительных экзаменов — с 1 до 13 июля (бюджетная форма обучения), 14-23 июля (для контрактников).

(бюджетная форма обучения), 14-23 июля (для контрактников). Собеседования — 17-19 июля .

. До 28 июля ВУЗы обнародуют рекомендации для зачисления на бюджет, не раньше 10 августа — на контракт.

Подача документов на зачисление — до 23 июля (бюджет), для зачисления на контракт — до 2 августа.

(бюджет), для зачисления на контракт — до 2 августа. Зачисление студентов — не позднее 9 августа (бюджет) и до 11 августа (контракт).

Поступление на магистратуру 2021

В 2021 году абитуриенты, которые хотят поступить на магистратуру, должны сдать Единственный вступительный экзамен по английскому языку, а также профессиональное испытание в университете.

Студенты, поступающие на юридические специальности, должны также пройти Единственное профессиональное вступительное испытание в формате ВНО.

Регистрация на прохождение ЕВЭ и ЕПВИ продлится с 11 мая по 3 июня включительно. Тестирование можно пройти с 30 июня по 2 июля.

Профессиональные экзамены в университетах пройдут с 19 июля по 30 июля. До 2 августа учебное заведение обнародует рекомендации на бюджетную форму обучения.