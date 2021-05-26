Закриття авіасполучення з Білоруссю: у ДПСУ оцінили наслідки

Припинення авіасполучення з Білоруссю не виплине значною мірою на всю прикордонну інфраструктуру країни.
Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко оцінив наслідки такого рішення.
– Ми розуміємо, що це ускладнює життя свідомих громадян, але іншого виходу немає. Сказати, що це критично вплине на всю прикордонну інфраструктуру я не можу, – зазначив Сергій Дейнеко.
За його словами, до цього здійснювалося близько 80 авіарейсів на тиждень, найбільше – з аеропортів Бориспіль, Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та Львів. Загальний пасажиропотік на тиждень – близько 6 тис. осіб.
Крім того, за минулий рік на спільній з Республікою Білорусь ділянці кордону прикордонники оформили на в’їзд та на виїзд близько 1,9 млн громадян. Через це автомобільні пункти пропуску впораються з прогнозованим навантаженням.
Припинення авіасполучення з Білоруссю
26 травня 2021 року Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Однак білорусько-український наземний кордон буде відкрито.
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