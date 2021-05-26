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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Ризик небезпеки великий: Україна посилено охороняє кордони із Білоруссю та Росією

Держприкордонслужба

Прикордонники України охороняють кордони із Білоруссю та Росією в посиленому варіанті. Адже небезпека з тих країн може прийти у будь-який момент.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко під час брифінгу.

– Кожен іноземець або особа без громадянства, яка їде в Україну з туристичною метою, перетне кордон вільно, – сказав Дейнеко.

За його словами, решта підозрілих осіб чи недоброзичливців не зможуть перетнути український кордон. Адже є певні процедури, зокрема контроль другої лінії.

Дейнеко зауважив, що щодня на кордоні не пропускають близько 100–150 іноземців, переважно громадян РФ.

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Також він зазначив, що прикордонники не будуть оформляти громадян, які перетинають держкордон в авіаційних пунктах пропуску з України в будь-який аеропорт Білорусі у зв’язку із забороною авіасполучення.

Польоти до Білорусі

Із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю у зв’язку з екстренною посадкою літака Ryanair та затриманням засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Тому українським авіакомпаніям забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Джерело: МВС

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