Ризик небезпеки великий: Україна посилено охороняє кордони із Білоруссю та Росією

Прикордонники України охороняють кордони із Білоруссю та Росією в посиленому варіанті. Адже небезпека з тих країн може прийти у будь-який момент.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко під час брифінгу.

– Кожен іноземець або особа без громадянства, яка їде в Україну з туристичною метою, перетне кордон вільно, – сказав Дейнеко.

За його словами, решта підозрілих осіб чи недоброзичливців не зможуть перетнути український кордон. Адже є певні процедури, зокрема контроль другої лінії.

Дейнеко зауважив, що щодня на кордоні не пропускають близько 100–150 іноземців, переважно громадян РФ.

Також він зазначив, що прикордонники не будуть оформляти громадян, які перетинають держкордон в авіаційних пунктах пропуску з України в будь-який аеропорт Білорусі у зв’язку із забороною авіасполучення.

Польоти до Білорусі

Із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю у зв’язку з екстренною посадкою літака Ryanair та затриманням засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Тому українським авіакомпаніям забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.