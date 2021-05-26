Чи можна перетинати кордон з Білоруссю автомобілем – пояснення Держприкордонслужби

26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Але українсько-білоруський наземний кордон буде відкритим.

Про це сказав речник Державной прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі одного з телеканалів.

Зараз на спільній ділянці із Білоруссю функціонує сім пунктів пропуску. Один із них міждержавний, а решта – міжнародні, де можна перетинати україно-білоруський кордон.

– Якщо говорити про українців, які прямують у Білорусь, то потрібно вивчити детально умови в’їзду тої країни, щоб не отримати відмову на білоруському пункті пропуску, – пояснює речник.

Також продовжують діяти на кордонні ті карантинні обмеження, які напередодні ухвалив рішенням український уряд.