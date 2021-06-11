Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Посольство США приміряло скандальну форму збірної України ​на Євро-2020

посольство сша

10 червня в Україні співробітники посольства США одягнули нову форму збірної України, де зображена карта країни з Кримом і друга частина гасла Героям слава!.

Диппредставництво опублікувало відповідне фото у Twitter.

– Із нетерпінням чекаємо першу гру в неділю. Ми не знаємо, хто переможе, але українська команда буде виглядати прекрасно, – підписали фото.

Зокрема, форму української збірної одягнула тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін, а також 16 дипломатів.

Читайте
Чекаємо на п'ятницю: Зеленський приміряв форму збірної України

УЄФА зобов’язав Україну прибрати гасло

Нещодавно УЄФА зобов’язав Україну прибрати частину гасла з екіпірування. В організації провели черговий аналіз футбольної форми після запиту з боку Російського футбольного союзу.

Водночас УЄФА дозволив залишити на футболці карту України з окупованим Кримом і гасло Слава Україні!.

Однак іншу частину гасла Героям слава! розглядають як таке, що несе в собі “політичний мотив”.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка