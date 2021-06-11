Посольство США приміряло скандальну форму збірної України ​на Євро-2020

10 червня в Україні співробітники посольства США одягнули нову форму збірної України, де зображена карта країни з Кримом і друга частина гасла Героям слава!.

Диппредставництво опублікувало відповідне фото у Twitter.

– Із нетерпінням чекаємо першу гру в неділю. Ми не знаємо, хто переможе, але українська команда буде виглядати прекрасно, – підписали фото. Can’t wait for kickoff on Sunday – don’t know who will win, but the Ukrainian team will look great! pic.twitter.com/QZTjNQwmMB — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 10, 2021

Зокрема, форму української збірної одягнула тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін, а також 16 дипломатів.

УЄФА зобов’язав Україну прибрати гасло

Нещодавно УЄФА зобов’язав Україну прибрати частину гасла з екіпірування. В організації провели черговий аналіз футбольної форми після запиту з боку Російського футбольного союзу.

Водночас УЄФА дозволив залишити на футболці карту України з окупованим Кримом і гасло Слава Україні!.

Однак іншу частину гасла Героям слава! розглядають як таке, що несе в собі “політичний мотив”.