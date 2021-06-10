Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко відправився до Риму, щоб обговорити заборону УЄФА на напис Героям слава! на футболках збірної України. У цій формі українські футболісти зіграють на Євро-2020.

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Заборону ініціював Російський футбольний союз, який звернувся до УЄФА з відповідним запитом.

– Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були ухвалені щодо форми національної збірної з футболу. Вранці я терміново вилетів до Риму, де перебуваю зараз, і де проходять наші переговори з представниками УЄФА, – повідомив Павелко в Facebook.

Він зазначив, що у своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн форми збірної України попередньо погодили до кожної букви та з гаслом Героям слава!

– Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших уболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне й саме тому було затверджене УЄФА, – підкреслив Павелко.

Глава УАФ додав, що кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми збірної України.

УЄФА зобов’язав Україну прибрати гасло

Напередодні стало відомо, що УЄФА зобов’язав Україну прибрати частину гасла з екіпірування. В організації провели черговий аналіз футбольної форми після запиту з боку Російського футбольного союзу.

Водночас УЄФА дозволив залишити на футболці карту України з окупованим Кримом і гасло Слава Україні. В організації визнали його неполітичним.

Однак гасло Героям слава! в поєднанні з першим розглядають як таке, що несе в собі “явний політичний сенс”.

Джерело: Андрій Павелко

Фото: Андрій Павелко