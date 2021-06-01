Що буде з тарифами на електроенергію в Україні і чи варто очікувати здорожчання

З травня в Україні зросла ціна газу. Тому питання, чи варто очікувати ще й здорожчання електроенергії – було одним із головних тем для обговорення в ефірі Свободи слова на ICTV.

Зараз тариф на електроенергію для населення становить 1,68 грн кВТ/год. Але він діє тільки до липня цього року.

Водночас голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних тарифів Валерій Тарасюк заявив, що нині вартість електроенергії в Україні занижена чи не вдвічі.

Тому, за його словами, здорожчення неминуче, але влада повинна забезпечити українців можливістю сплачувати за тарифом. А для цього потрібно переглянути систему субсидіювання.

Водночас очільник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус так і не зміг відповісти, чи варто українцям чекати на підвищення цін на електроенергію в липні.

Ще однією темою для обговорення були тарифи на газ, річну вартість якого встановили на рівні 7,96 грн. Але, на думку народного депутата від Голосу Інни Совсун, в Україні варто зменшувати не вартість блакитного палива, а об’єми його споживання.

А для цього влада повинна більше уваги приділяти енергоефективним ініціативам та програмам, що допоможе українцям заощаджувати до 40% спожитого газу.

До 30 квітня 2022 року для українців діятимуть річні ціни на газ, встановлені постачальниками. Загалом вони коливаються в межах 7,8-13,5 грн за куб. м.

Які ще зміни з 1 червня чекають на українців – читайте у нашому матеріалі.

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