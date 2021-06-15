Шарфи з новим дизайном збірної України з футболу презентують найближчим часом. Подію проанонсував президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

– Там також буде зображена карта нашої неподільної держави й два гасла-обереги Слава Україні! Героям слава! Упевнений, що і вони одразу стануть дуже популярними серед мільйонів шанувальників футболу, – повідомив президент УАФ.

За словами Андрія Павелка, наразі до нього надходить багато звернень від керівників асоціацій інших країн, як під час особистих зустрічей у Римі й Амстердамі, так і телефоном, із проханням подарувати нову футболку української команди.

– Форма з картою України і гаслами Слава України! Героям слава! вже стала дуже популярною не тільки серед мільйонів наших вболівальників, а й серед представників футбольних спільнот інших країн. Такий небувалий ажіотаж і популярність однострою збірної лише підтверджує потужну енергетику нашої форми і силу нанесених на неї оберегів! – зазначив він.

Андрій Павелко пообіцяв, що після Євро-2020 найбільша футболка збірної України, яку вболівальники бачили на стадіоні Йохан Кройфф Арена перед матчем, побуває на всіх стадіонах України, де гратиме національна збірна.

Наразі Андрій Павелко в межах заходів УЄФА, присвячених Євро-2020, познайомився із Папою Римським Франциском та поспілкувався із зіркою світової класичної та популярної музики Андреа Бочеллі.

В Амстердамі на матчі збірних України й Нідерландів Павелко зустрівся з Королем Нідерландів Віллемом-Олександром та Її королівською високістю Максимою.

Рішення УЄФА щодо гасел на футболках збірної України

11 червня УЄФА дозволив гравцям української збірної виходити на матчі у формі, на зовнішньому боці якої буде нанесено гасло Слава Україні!, а також карту країни разом із окупованою Росією територію Криму.

Із внутрішнього боку напис Героям слава! наказали прибрати, натомість дозволили надрукувати великий прапор УАФ – контур України, герб, а також гасла Слава Україні! та Героям слава!

Детальніше про рішення УЄФА щодо гасел на футболках збірної України читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Павелко

Фото: Андрій Павелко