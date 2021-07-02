Паперові квитки для проїзду в громадському транспорті Києва остаточно виведуть з обігу з 14 липня. Для пільгових категорій населення нічого не зміниться. Вони, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.

Першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. У жовтні, листопаді і грудні минулого року від паперових квитків відмовилися Троєщинська лінія швидкісного трамваю, міська електричка і швидкісний трамвай на Борщагівці.

Електронні квитки пасажири зможуть придбати через мобільний додаток та картку Київ Цифровий, у терміналах самообслуговування, мережі Т-кіоск, терміналах EasyPay, IBOX, 2click. Також QR-квитки можна придбати в касах київського метрополітену.

У Київпастрансі нагадали, що штраф за несплачений проїзд для пасажирів наразі становить 160 грн.

У березні цього року до сервісу е-квитків SmartTicket приєднався автобусний перевізник Gunsel Lines. Це українська транспортна компанія, яка здійснює пасажирські, вантажні і повітряні вантажні перевезення.

Завдяки цьому українці можуть придбати е-квиток відразу на чотири види транспорту: потяг, літак, міський транспорт в Києві і міжнародний автобус.