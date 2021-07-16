Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що під час ключової фази розгляду справи щодо збитого рейсу MH17 у 2014 році над тимчасово окупованою територією Донбасу суд має розглянути основну версію, висунуту обвинуваченням, та відповісти на три ключові запитання.

Серед них – чи збили літак із зенітного ракетного комплексу БУК, чи запустили ракету з поля біля селища Первомайський та яка роль обвинувачуваних у цій події.

За її словами, попередня стадія розгляду справи у суді завершилася у травні. Адвокати одного з обвинувачених змогли належним чином ознайомитися з матеріалами провадження, також суд розглянув запити сторін та проінспектував реконструкцію уламків літака.

Прокурор зазначила, що 7 червня розпочався розгляд справи по суті. Наразі засідання щодо провадження тривають у Нідерландах, тому що більшість загиблих (196 людей) – громадяни цієї держави.

За словами українського прокурора, зараз розслідування справи щодо збиття літака рейсу MH17 не завершилося. Україна надає необхідні матеріали для розгляду провадження у суді.

Слідство має намір встановити інших людей, причетних до злочину, зокрема, осіб, які запустили ракету та віддали відповідний наказ.

17 липня 2014 року літак рейсу MH17 збили у небі над тимчасово окупованою територією Донецької області. Авіарейс прямував з Амстердама до Куала-Лумпура.

Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули. Серед них були громадяни України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. Окружний суд Гааги з 9 березня 2020 року розглядає справу щодо чотирьох підозрюваних.