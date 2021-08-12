Таліби захопили третє за величиною місто Афганістану

У четвер, 12 серпня, радикальна ісламістська організація Талібан захопила третє за величиною афганське місто – Герат.

Таким чином, представники зазначеного руху вже взяли під свій контроль 11 з 34 міст.

Очевидці повідомляють з місця подій, що лунають безладні постріли біля будівель уряду в місті.

Уряд Афганістану та сили безпеки країни поки що не підтвердили інформацію про захоплення міста.

Вдень ісламістська організація також захопила Кандагар, всі райони Газні та Калаї Нау.

На тлі послідовного просування бойовиків Міністерство оборони США вирішило відправити свої війська до міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая у Кабулі. Військові мають допомогти в евакуації представників посольства.

Нагадаємо, за кілька днів до захоплення Герата бойовики вбили під Кабулом пілота ВПС Афганістану.

Представник Талібану повідомляв, що було підірвано бронеавтомобіль урядових сил.

Таліби кожного дня повідомляють про захоплення найбільших міст. Більш того, вони полюють на пілотів та афганських військових.

Послідовне захоплення території відбувається після виведення військ США та сил НАТО з Афганістану.