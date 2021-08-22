У Софійському соборі в Києві пройшла божественна літургія, яку провів Вселенський Патріарх Варфоломій.

Він став першим предстоятелем церкви, який прибув до України після отримання ПЦУ Томосу про автокефалію.

Службу разом із Вселенським Патріархом вів митрополит Київський і всієї України Єпіфаній.

На площі перед храмом зібралися тисячі людей, які вирішили взяти участь в літургії.

Вперше в історії: Патріарх Варфоломій провів літургію в Софійському соборі / 2 фотографии

Відзначається, що в центрі Києва чергують підрозділи поліції і Національної гвардії, які забезпечують громадський порядок.

Нагадаємо, напередодні Патріарх Варфоломій разом з митрополитом Епіфаній провів подячний молебень у Михайлівському соборі.

Перед цим його Святість поклав квіти до стіни пам’яті на Михайлівській площі.

Крім того, Вселенський Патріарх також провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигаль і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.